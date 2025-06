Kajakiem po Bugu – Lekarski spływ pełen przygód i uśmiechów

W sobotę, 14 czerwca 2025 roku, członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej wraz z rodzinami zamienili fartuchy na kapoki i wiosła, by wspólnie przemierzyć malowniczy odcinek rzeki Bug – od Okopów Starych aż po Świerże. W spływie wzięło udział aż 50 zaprawionych, a niekiedy dopiero debiutujących wiosłujących, a cały dzień upłynął pod znakiem pięknej przyrody, aktywności fizycznej i dobrej zabawy.

Już samo dojście do rzeki okazało się ucztą dla oczu – rozległe łąki otwierające drogę do Bugu zachwyciły wszystkich miłośników przyrody. Gdy kajaki ruszyły z nurtem (choć tego dnia wyjątkowo leniwym), zaczęła się prawdziwa przygoda. Wiosłowanie wymagało nie lada wysiłku – słaby nurt i mocne podmuchy wiatru sprawiły, że uczestnicy mieli okazję poczuć, co to znaczy „aktywny wypoczynek”. Ale czego się nie robi dla widoków dzikiej przyrody i chwil spędzonych na łonie natury?

Rzeka Bug pokazała się z najlepszej strony – nie tylko jako urokliwy szlak wodny, ale również jako naturalna granica między Polską a Ukrainą. Dla wielu była to niecodzienna okazja, by spojrzeć na sąsiedni kraj z perspektywy kajaka.

Wielkie brawa należą się najmłodszym uczestnikom – mimo zmęczenia i wysiłku dali z siebie wszystko i z uśmiechami na twarzach dopłynęli do celu, gdzie czekała na wszystkich zasłużona nagroda – piknik nad samym brzegiem rzeki w otoczeniu pozostałości zabytkowych zabudowań. Był pyszny obiad, ognisko, czas na relaks, rozmowy i wspólną integrację. Najmłodsi bawili się doskonale, a dorośli cieszyli się chwilą odpoczynku w otoczeniu natury.

Zainteresowani krajoznawcy mogli zwiedzić Park Podworski w Świerżach, przespacerować się urokliwą Aleją Grabową oraz zajrzeć do zabytkowego neogotyckiego Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła – perełki z początku XX wieku.

Spływ kajakowy po Bugu zdecydowanie można uznać za udany – trochę zmęczenia, dużo śmiechu, piękna pogoda i mnóstwo pozytywnych wspomnień. Do zobaczenia na wodzie za rok!