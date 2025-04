Super implant wieńcowy wszczepiony

Pierwsze w Polsce (poza badaniami klinicznymi), wszczepienie systemu Bioadaptor, nowego innowacyjnego implantu wieńcowego przeprowadzono w Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Zabieg wykonał prof. Grzegorz Sobieszek i jego zespół 15 kwietnia br.

Nowoczesny implant dzięki swojej budowie i mechanizmowi działania, polegającym na odblokowaniu spiralnych połączeń, po kilku miesiącach pozwala na przywrócenie modulacji hemodynamicznej, pulsacyjności i naturalnego kształtu naczyń wieńcowych, co może być zaburzane w przypadku implantacji klasycznego stentu. – Przekłada się to na wzrost przepływu krwi oraz stabilizację blaszki miażdżycowej, a w efekcie na korzyści kliniczne dla pacjentów, co zostało udowodnione w badaniach klinicznych BIOADAPTOR-RCT oraz INFINITY-SWEDEHEART – informuje rzecznik prasowy szpitala płk Bogusław Piątek. Nowe urządzenie szczególnie wskazane jest dla pacjentów z krętym przebiegiem naczyń wieńcowych. Nowa technologia może zrewolucjonizować obecny krajobraz interwencji na naczyniach wieńcowych.

Kilka dni wcześniej lekarze z Pracowni Hemodynamiki Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie wspólnie z prof. Shunsuke Matsuno z Tokio Heart Centre oraz dr Sina Porouchani z Hospital de Bois Bernard w Lille a także prof. Grzegorz Sobieszek i dr Bartosz Zięba przeprowadzili dwa zabiegi rekanalizacji przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, które na początku kwietnia były transmitowane na żywo w ramach największej w Polsce konferencji kardiologii interwencyjnej WCCI WAR-CTO, która miała miejsce w Warszawie

