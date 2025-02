Immunofenotypowanie w Bialskiej Onkologii

W szpitalu w Białej Podlaskiej powstała Pracownia Immunofenotypowania, która pozwoli diametralnie skrócić czas diagnostyki chorób układu krwiotwórczego. Udogodnienie jest efektem współpracy bialskiej placówki i Fundacji DKMS.

W Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Onkologicznego „Bialska Onkologia” powstała Pracownia Immunofenotypowania. Immunofenotypowanie jest nowoczesną metodą pozwalającą na precyzyjne określenie rodzaju i stanu komórek. Dzięki cytometrii przepływowej możliwe jest szybkie diagnozowanie białaczek, chłoniaków oraz innych chorób układu krwiotwórczego, a także monitorowanie skuteczności leczenia.

– Nowoczesna pracownia umożliwi bieżące monitorowanie stanu zdrowia chorych i skuteczniejsze wprowadzanie terapii. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli szybciej i sprawniej diagnozować naszych pacjentów – podkreśla lek. Magdalena Meyer, zastępca lekarza kierującego Oddziałem Hematologicznym WSzS w Białej Podlaskiej.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Fundacji DKMS, która dofinansowała przedsięwzięcie kwotą 300 tysięcy złotych. Pozwoliło to bialskiemu szpitalowi na zakup nowoczesnego sprzętu, takiego jak cytometr przepływowy, wirówka laboratoryjna, lodówko-zamrażarka oraz specjalistyczne meble laboratoryjne.

Jak informuje bialski szpital, do tej pory materiał od pacjentów był pobierany raz w tygodniu. Krew, szpik lub płyn mózgowo-rdzeniowy trafiały do Warszawy, do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Lekarze i pacjenci około tygodnia czekali na wyniki. Dzięki utworzeniu Pracowni Immunofenotypowania w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Onkologicznego „Bialska Onkologia” badania będą mogły być wykonywane codziennie, a ich wyniki będą nawet tego samego dnia.

Fundacja DKMS jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.

(oprac. jkg)

Fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej