Lekarska papierologia do kosza

Lekarz mówi a dokumentacja medyczna wypełnia się sama! Tak ma działać wynalazek opracowany przez naukowców, którzy trenowali algorytmy na specyficznym korpusie polskiej mowy medycznej. Aplikacja ma być wykorzystywana nawet na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

– AdmedVoice jest platformą wykorzystująca sztuczną inteligencje do rozpoznawania mowy personelu medycznego, a następnie do klasyfikacji i strukturyzacji informacji klinicznych. Co ważne, system został przygotowany i wytrenowany w języku polskim. Dzięki temu służy do tworzenia kompletnej dokumentacji medycznej – wyjaśnił prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

To naukowcy GUMed i Politechniki Gdańskiej opracowali system, który będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję by ułatwić pracę lekarzom.

– Wytrenowaliśmy algorytmy rozpoznające znaczenie słów i fraz zgodnych z potrzebami różnorodnej dokumentacji medycznej. Na tej podstawie przygotowujemy aplikację, która będzie mogła być wykorzystywana przez personel medyczny oraz będzie współpracować ze szpitalnymi systemami informatycznymi – powiedziała dr Beata Graff z GUMedu i dodała, że AdmedVoice umożliwia interpretację wypowiedzi lekarza, a nawet wielu osób z personelu medycznego jednocześnie, w trakcie rozmowy z pacjentem lub przeprowadzanej procedury. Na tej podstawie w czasie rzeczywistym, tworzona jest dokumentacja medyczna.

System będzie mógł być wykorzystywany zarówno w poradniach – przy bezpośredniej pracy z pacjentem, w specjalistycznej diagnostyce (do tworzenia opisów badań), jak również do zapisu informacji w trudnych warunkach akustycznych i w trakcie dynamicznych działań medycznych np. w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Aplikacja stworzona przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej w ramach projektu zostanie wdrożona do praktyki klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

