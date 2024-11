Waleczne wcześniaki – dzielne dzieciaki

Jak co roku 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka, który jest okazją aby zwiększyć świadomość społeczną na temat potrzeb urodzonych przedwcześnie dzieci i ich problemów.

Co roku z tej okazji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie, który jest ośrodkiem o najwyższym stopniu referencyjności i prowadzone są tu ciąże trudne, w tym mnogie, co zwiększa prawdopodobieństwo porodów przedwczesnych i wymaga ciągłego rozwoju specjalistycznej opieki perinatologicznej i neonatologicznej, odbywa się spotkanie specjalistów z Oddziału Noworodków – lekarzy, pielęgniarek i położnych – z dziećmi i ich rodzicami. W tym roku wydarzeniu, które odbyło się 14 listopada, towarzyszyła dodatkowa atrakcja – Dzwon Wcześniaka. Został zawieszony na oddziale aby oznajmiać wyjście do domu każdego urodzonego w USK1 wcześniaka.

Nawet co 8-10 dziecko rodzi się przedwcześnie (przed 37. tygodniem ciąży), część z nich to pacjenci, którzy wymagają długotrwałego pobytu na intensywnej terapii. W ubiegłym roku w USK nr 1 urodziło się 86 wcześniaków ( z czego 9 dzieci z wagą urodzeniową 0,5-1 kg).

Dzień wcześniaka obchodzono też w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie, gdzie 15 listopada spotkały się w jednym miejscu czworaczki, trojaczki, bliźniaki i jedynaki urodzone przedwcześnie w USK Nr 4 w Lublinie oraz ich rodziny.

