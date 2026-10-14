Kardiolodzy z Indii ponownie w USK Nr 4. Międzynarodowe warsztaty laserowe w Lublinie

Uniwersyteckie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii USK Nr 4 w Lublinie po raz kolejny gościło kardiologów interwencyjnych z Indii. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i praktycznego szkolenia w zakresie zastosowania lasera ekscymerowego w leczeniu złożonych zmian wieńcowych.

Warsztaty są kontynuacją międzynarodowej współpracy rozwijanej przez Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej USK Nr 4. Podczas wcześniejszej edycji, która odbyła się w maju 2026 r., lekarze z czołowych ośrodków kardiologicznych w Indiach zdobywali w Lublinie praktyczne doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) z wykorzystaniem aterektomii laserowej (ELCA).

Technologia lasera ekscymerowego znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu trudnych, złożonych zmian w tętnicach wieńcowych, w których standardowe metody udrożnienia naczynia mogą być niewystarczające. Podczas zabiegów laser pozwala na modyfikację zmian miażdżycowych i przygotowanie naczynia do dalszego leczenia interwencyjnego.

USK Nr 4 należy do polskich ośrodków posiadających duże doświadczenie w wykorzystaniu tej technologii. Zespół Klinicznego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej prowadzi również szkolenia dla specjalistów z kraju i zagranicy. Podczas majowych warsztatów wszystkie przeprowadzone procedury zakończyły się pomyślnie, a pacjenci opuścili szpital już następnego dnia.

Międzynarodowe szkolenia tego typu są nie tylko formą edukacji, ale również przestrzenią wymiany doświadczeń dotyczących leczenia najbardziej wymagających przypadków kardiologicznych. Dla ośrodków szkoleniowych oznaczają możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem, a dla uczestników – dostęp do praktycznej wiedzy zdobywanej podczas rzeczywistych procedur.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Fot. Piotr Waciński