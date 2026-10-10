10 Października: Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – dzień, który przypomina, że zdrowie psychiczne nie jest dodatkiem do zdrowia człowieka, ale jego integralną częścią. Wciąż jednak łatwiej przychodzi nam kontrolowanie ciśnienia, poziomu cholesterolu czy wykonywanie badań profilaktycznych niż przyznanie, że od miesięcy źle śpimy, żyjemy w napięciu, tracimy energię albo zwyczajnie przestajemy sobie radzić. A przecież problemy ze zdrowiem psychicznym nie zaczynają się i nie kończą na diagnozie psychiatrycznej. To także przewlekły stres, lęk, samotność, zaburzenia snu, przeciążenie pracą, uzależnienia czy życie w nieustannej presji. O zdrowiu psychicznym rozmawiamy więc z czworgiem lekarzy, szukając odpowiedzi nie tylko na pytanie, dlaczego chorujemy, ale przede wszystkim – dlaczego wciąż tak długo zwlekamy, zanim pozwolimy sobie pomóc.

O tym, gdzie kończy się zwykły życiowy kryzys, a zaczyna potrzeba profesjonalnej pomocy, jak psychika wpływa na ciało i dlaczego lekarzom szczególnie trudno powiedzieć „potrzebuję pomocy”, z prof. dr hab. n. med. Hanną Karakułą-Juchnowicz, dr n. med. Justyną Morylowską-Topolską, dr n. med. i n. o zdr. Eweliną Drzał oraz dr. n. med. Arturem Kochańskim rozmawia Ewa Urbanowicz: https://czytaj.medicusonline.pl/medicus-10-2026/zdrowie-mamy-jedno/