Co nowego w leczeniu uzdrowiskowym

Lubelska Izba Lekarska w ramach działalności Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej zorganizowała spotkanie na temat leczenia uzdrowiskowego oraz zmian prawnych związanych z przedmiotowym zakresem świadczeń.

Spotkanie odbyło się w środę 22 października 2025 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4 w Lublinie a także on-line.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dyskusja na temat balneologii oraz poprawa współpracy między lekarzami. Uczestniczyli w nim obok lekarzy także Konsultant wojewódzki do spraw medycyny rodzinnej dr Tomasz Zieliński wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej i prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców a także Naczelny Lekarz Sanatoryjny Uzdrowisko Nałęczów Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik – Mariola Kucia i Małgorzata Błaszkowska kierująca działem Lecznictwa Uzdrowiskowego LOW NFZ.

