Zaburzenia psychiczne młodych i najmłodszych

W Polsce brakuje systematycznych analiz epidemiologicznych opartych na rzeczywistych danych pacjentów. Dlatego badacze przyglądali się kilku tysiącom diagnoz schizofrenii u dzieci i młodzieży.

– Liczba nowych diagnoz ze spektrum schizofrenii u dzieci i młodzieży w Polsce pozostaje stabilna, ale coraz częściej dotyczy młodszych pacjentów, a w statystykach wyraźnie dominuje schizofrenia – wskazują badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Centrum Synteza w Krakowie, którzy przeanalizowali dane NFZ.

Interesowały ich przypadki ponad 9. tysięcy pacjentów w wieku 0–17 lat, którzy w latach 2014–2019 po raz pierwszy otrzymali diagnozę zaburzeń ze spektrum schizofrenii podczas hospitalizacji psychiatrycznej w publicznych szpitalach.

Analiza nie wykazała wzrostu liczby nowych diagnoz w badanym okresie. Ogólna liczba przypadków pozostawała stabilna, a liczba rozpoznań schizofrenii nawet stopniowo malała.

Coraz więcej diagnoz stawiano jednak w młodszej grupie pacjentów: 13–14-latków oraz wśród dzieci poniżej 12. roku życia. Jednocześnie spadał odsetek rozpoznań wśród starszych nastolatków.

Więcej o wynikach opublikowanych w „Psychiatrii Polskiej” serwisie Nauka w Polsce – naukawpolsce.pl.

Na zdjęciach najnowszy obiekt powstający z myślą o małych i młodych pacjentach – Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Inwestorem jest Szpital Neuropsychiatryczny prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, na którego terenie zlokalizowano pawilon. Jak informuje Pracownia Architektoniczna Tektura, która go zaprojektowała, budynek ma już pozwolenie na użytkowanie i trwają w nim ostatnie prace.

