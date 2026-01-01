Lublin został Mistrzem Polski Lekarzy w Futsalu 2026!

Wielki sukces lekarzy z Lublina! Drużyna reprezentująca Lubelską Izbę Lekarską sięgnęła po tytuł Mistrza Polski Lekarzy w Futsalu 2026, potwierdzając doskonałą formę, sportowego ducha i znakomitą współpracę zespołową.

W emocjonującym meczu finałowym lubelscy lekarze pokonali reprezentację Gdańska wynikiem 1:0, zdobywając decydującą bramkę i sięgając po najwyższe trofeum turnieju. Spotkanie dostarczyło wielu sportowych emocji, a zwycięstwo było efektem ogromnego zaangażowania, determinacji i świetnej gry całej drużyny.

Serdecznie gratulujemy całej drużynie wspaniałego wyniku oraz dziękujemy za piękne sportowe emocje i godne reprezentowanie Lubelskiej Izby Lekarskiej na ogólnopolskiej arenie.