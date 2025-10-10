Dla diagnozy onkologicznej 300 mln zł

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na najlepszy projekt strategiczny wśród placówek leczniczych, udzielających świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Projekt „Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim” złożony przez COZL uzyskał bardzo wysokie oceny i otrzyma z Funduszu Medycznego kwotę, o którą się ubiegał, a więc 254,5 mln zł.

Do tego dojdzie wkład własny, pochodzący z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego, w wysokości niemal 45 mln zł. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ciągu najbliższych czterech lat przejdzie ogromną zmianą, która przyniesie poprawę dostępu i podniesie jakość leczenia onkologicznego. Powstanie ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny i zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja infrastruktury szpitalnej.

