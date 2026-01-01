Co lekarze wiedzą o soli

Lista konsekwencji nadmiernego spożycia soli jest długa. Badacze sprawdzili ile na ten temat wiedzą polscy lekarze i osoby związane z ochroną zdrowia: dietetycy, fizjoterapeuci czy przedstawiciele zawodów paramedycznych. Wyniki nie są dla medyków zbyt korzystne.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dzienne spożycie soli nie przekraczało 5 gramów, a optymalnie było jeszcze niższe. Tymczasem średnia konsumpcja na świecie wynosi ok. 10 gramów na dzień, a w Polsce nawet 11-12 gramów.

– Wszyscy wiedzą, że sól szkodzi, a jednocześnie praktycznie wszyscy jedzą jej za dużo – mówi dr Stanisław Surma z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który wraz ze współpracownikami z kilku polskich uczelni medycznych przeanalizował wiedzę o skutkach nadmiernego spożycia soli w różnych grupach zawodowych. W tym wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

Naukowcy pytali respondentów nie tylko o wpływ soli na serce, ale też na metabolizm, nerki, kości i układ nerwowy.

Osoby z wykształceniem medycznym bardzo dobrze kojarzyły sól z chorobami układu krążenia. Wiedza o jej związku z udarem mózgu czy chorobami serca była jednym z najsilniejszych predyktorów przynależności do środowiska medycznego.

Wyższy poziom wiedzy o metabolicznych, nerkowych i kostnych skutkach nadmiaru soli częściej występował u osób bez wykształcenia lekarskiego, np. u dietetyków, fizjoterapeutów czy przedstawicieli zawodów paramedycznych.

Zdaniem dr. Surmy wyniki jego badania stanowią dowód na to, że wiedza o soli jest fragmentaryczna, schematyczna i często sprowadzana do jednego komunikatu: „sól powoduje nadciśnienie”. I choć ten przekaz jest prawdziwy, przestał działać na pacjentów.

Dr Surma uważa, że w obecnym systemie kształcenia lekarzy bardzo mało czasu poświęca się kwestiom wpływu diety na zdrowie człowieka. Jego zdaniem korekty wymagają więc nie tylko działania edukacyjne skierowane do pacjentów, ale też do lekarzy.

Więcej o wynikach badań opublikowanych w „Cardiology Journal” oraz „Nutrients”, w serwisie Nauka w Polsce

(oprac. jkg)

Fot. Pixabay/mkupiec7