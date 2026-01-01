Cardio Days

Lekarze i przyszli lekarze mogli ćwiczyć scenariusze zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na najbardziej nowoczesnych symulatorach. Intensywne szkolenie odbyło się w ramach Cardio Days – Cardio Interventional Workshop.

6 marca w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyły się warsztaty Cardio Days – Cardio Interventional Workshop. W programie wydarzenia zorganizowanego z myślą o lekarzach w trakcie szkolenia, rezydentach kardiologii i interny, lekarzach zainteresowani zabiegami strukturalnymi oraz studentach były wykłady i zajęcia warsztatowe. Uczestnicy ćwiczyli m.in. wykonywanie kluczowych projekcji w echokardiografii przezprzełykowej, technikę punkcji przegrody międzyprzedsionkowej, budowanie mapy 3D w systemach elektroanatomicznych oraz implantację pętlowych rejestratorów arytmii. Zajęcia odbywały się na zaawansowanych, realistycznych symulatorach, co pozwoliło na bezpieczne doskonalenie umiejętności praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych procedur medycznych.

Cardio Days organizował Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Fot. Iwona Burdzanowska