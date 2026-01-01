W COZL o terapii CAR-T

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest pierwszym nieakademickim ośrodkiem w Polsce i jedynym po wschodniej stronie Wisły, który prowadzi najnowocześniejszą terapię leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego – CAR-T.

Do lubelskiego ośrodka przyjeżdżają specjaliści z wiodących ośrodków onkologicznych, by obserwować procedury i szkolić się w tej terapii. Ostatnio na warsztaty naukowe pn. „Od teorii do praktyki: współczesne standardy w leczeniu pacjentów CAR-T” przyjechali lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem na Pomorzu, od Gdańska po Szczecin. Uzyskaliśmy w trakcie szkolenia w COZL bardzo cenne wskazówki, jak należy postępować z pacjentem w przypadku tak skomplikowanych procedur. Z wielkim uznaniem obserwowaliśmy jak ten proces przebiega w lubelskim Centrum, jak jest świetnie zorganizowany – mówił dr n. med. Wojciech Homenda, kierujący Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Na lubelskim Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku od 2023 roku terapii CAR-T poddano 44 pacjentów, kolejni czekają na pomoc.

– Terapia CAR-T to rodzaj przełomowego leczenia immunologicznego.Metoda ta jest stosowana u chorych u których zawiodły inne metody terapii i którzy nie mieli szansy na jakiekolwiek inne, skuteczne leczenie. W nowotworach krwi (białaczka, chłoniaki, szpiczak plazmocytowy) można uzyskać odpowiedź na leczenie u ok. 90 % chorych, a całkowitą, długotrwałą remisję u ok. 50 % chorych. CAR-T nie jest „kolejną chemioterapią”, tylko terapią, która potrafi całkowicie przełamać lekooporność –wyjaśnia dr n. med. Wojciech Legieć, kierujący Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku w COZL.

Oddział, którym kieruje dr Legieć jest największym ośrodkiem transplantacyjnym w makroregionie, zapewniającym pacjentom skoordynowaną opiekę hematoonkologiczną od momentu postawienia diagnozy do zakończenia leczenia. Powstał on zaledwie pięć lat temu i obecnie realizuje 17 programów lekowych finansowanych przez NFZ, w tym najnowocześniejsze terapie transplantacyjne i komórkowe CAR-T. Terapie tego typu są oferowane w najbardziej prestiżowych ośrodkach medycznych.

