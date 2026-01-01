Technologia robotyczna 5.generacji – w Lublinie

Robot chirurgiczny da Vinci 5 – system piątej generacji – wyposażony w ponad 150 innowacji technicznych trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Szpital jako pierwsza placówka w regionie i jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła pracę z wykorzystaniem tego sprzętu, co pozwoli na przeprowadzanie jeszcze bardziej precyzyjnych i mniej inwazyjnych zabiegów w obszarze urologii, chirurgii ogólnej, torakochirurgii, ginekologii oraz bariatrii. Inwestycja o wartości blisko 22,5 mln zł została w całości sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Lubelskim.

Szpital już od 2022 roku wykorzystuje technologię robotyczną na sali operacyjnej. Dzięki nowej inwestycji Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej, działające w szpitalu, umacnia swoją pozycję jako jedno z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w Polsce. Najnowsza inwestycja objęła zakup kompletnego systemu wraz z oprogramowaniem, zestawem narzędzi oraz zaawansowanym symulatorem szkoleniowym. Dzięki wieloplatformowej kompatybilności system da Vinci 5 płynnie integruje się z istniejącymi instrumentami wykorzystywanymi dotychczas w szpitalu, co pozwala na optymalizację kosztów i zwiększenie liczby wykonywanych procedur.

