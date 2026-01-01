Zalecenia średniowiecznych medyków

Zbiór szesnastowiecznych tekstów medycznych można oglądać na wystawie poświęconej polskiemu średniowieczu. Ekspozycja w Warszawie prezentowana jest do końca maja.

– A ktoś rozszyfrował skład? Bo ja tylko cynamon wyczytałam – komentuje jedna z internautek informację o tym, że jednym z eksponatów wystawy „Jam posełkini jego. Język i emocje polskiego średniowiecza” są ówczesne recepty. VIX-wieczny rękopis dla laika jest bardzo słabo czytelny. Może wyróżniony na czerwono tytuł „Na ból w krzyżu maść pożyteczna” da się przeczytać. O resztę trzeba pytać fachowców z Biblioteki Narodowej, którzy ze swojego skarbca i magazynów wyjęli niezwykłe zbiory. Niektóre pokazują po raz pierwszy.

Na wystawie zobaczyć można najważniejsze zabytki polszczyzny: Kazania świętokrzyskie, czyli najstarszy polski tekst literacki, Psałterz floriański – bogato iluminowany rękopis sporządzony u schyłku XIV w. dla królowej Jadwigi. Oprócz nich kilkanaście innych ksiąg pokazujących panoramę średniowiecznych emocji – od modlitw i pobożnych pieśni po zaklęcia i… wyzwiska.

Wystawa czynna jest w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5), wstęp wolny.

