Nowoczesna chirurgia w zamojskim szpitalu

SPSW w Zamościu podsumowuje modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej i inne istotne inwestycje. Potrzeby placówki, to remont Oddziału Nefrologii i budowa SOR.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że zakończył realizację kolejnych istotnych inwestycji. Jednym z kluczowych przedsięwzięć była kompleksowa modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Prace prowadzono na powierzchni dobrze ponad 800 metrów kwadratowych w bloku „A” na III piętrze szpitala i jak zwraca uwagę placówka – trwały w czynnym obiekcie.

W ramach projektu powstała sześciostanowiskowa sala wzmożonego nadzoru, izolatka dla pacjentów oraz dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zmodernizowany oddział liczy 40 łóżek, w tym 5 intensywnej opieki medycznej. Pracuje tu trzynastu lekarzy, czterech lekarzy rezydentów oraz 32. pielęgniarki i dwie sekretarki medyczne.

Jak informuje zamojska placówka, są tu wykonywane między innymi: kompleksowe zabiegi piersi, w tym radykalne odjęcie piersi i zabiegi rekonstrukcyjne; zabiegi mastektomii profilaktycznej; kompleksowe i duże zabiegi jelita cienkiego, grubego; operacje bariatryczne; zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki; pęcherzyka żółciowego. Duże zabiegi jamy brzusznej, przewodów żółciowych. Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym w krwawieniach z przewodu pokarmowego). Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc. Operacje przepuklin jamy brzusznej oraz leczone zachowawczo: ostre zapalenie trzustki, urazy i inne

Podsumowując zakończoną inwestycję Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu określa plany i swoje najpilniejsze potrzeby inwestycyjne. Jedną jest przebudowa i modernizacja Oddziału Nefrologii. Drugą, budowa obiektu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Oddziału Rehabilitacji.

