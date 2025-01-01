Ponad 80 mln zł dla Lubelszczyzny

Do województwa lubelskiego trafiło 80,1 mln zł. Te środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych, informuje lubelski oddział NFZ.

Łącznie w skali kraju to 1,322 mld zł.

Do tegorocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia weszły dodatkowe środki, które pochodzą z obligacji skarbowych – ich wartość to 922 mln zł i 400 mln zł z Ministerstwa Zdrowia. Powiększyły one dotację z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia, która wynosi teraz blisko 31,5 mld zł. Z tych dodatkowych środków finansowych do Lubelskiego OW NFZ trafiło 80,1 mln zł.

Nowe środki zostały włączone do planu finansowego Lubelskiego OW NFZ na 2025 r. Te dodatkowe pieniądze trafią do placówek medycznych w regionie. Aktualnie budżet Lubelskiego OW NFZ jest najwyższy w historii. Środki przeznaczone w nim na leczenie pacjentów to kwota 8,71 mld zł .

aa