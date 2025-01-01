Okręgowa Rada Lekarska obradowała 10 grudnia 2025 roku

W przedświątecznej lekarze oraz lekarze dentyści Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie spotkali się na ostatnim w tym roku posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes ORL Leszek Buk. Po omówieniu spraw realizowanych w delegaturach oraz komisjach problemowych, podjęto uchwałę w sprawie wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie do druku oraz druk czasopisma „Medicus” w 2026 roku, a także upoważniono Prezydium ORL do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Rada podjęła również uchwałę dotyczącą sfinansowania szczepień dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w nadchodzącym roku. W trakcie obrad dyskutowano także o możliwości organizacji szkoleń z zakresu medycyny wojny, a także poruszono kwestię nowego zawodu — chirurgicznego asystenta lekarza.

Na zakończenie posiedzenia członkowie ORL złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia oraz otrzymali okolicznościowe upominki.