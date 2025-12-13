Konkursy rozstrzygnięte – nagrody wręczone

Tradycyjnie w grudniu już od 14 lat Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza na uroczyste wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy i Studentów Medycyny i w Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Literackim “Lekarze Dzieciom”, który organizowany jest od 9 lat.

Spotkanie z tej okazji – towarzyszyło mu otwarcie wystawy pokonkursowej – odbyło się 13 grudnia 2025 r. o godz. 12:00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4. Prowadził je przewodniczący Komisji Kultury LIL Dariusz Hankiewicz, wśród przybyłych gości obok przedstawicieli gospodarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej z prezesem ORL Leszkiem Bukiem a także lubelskich władz Związku Polskich Artystów Fotografików, był m.in. rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska. Nagrodzone zdjęcia (a także pełną listę laureatów) można zobaczyć na stronie internetowej Komisji Kultury LIL, a wyróżnione utwory literackie – przeczytać na stronie internetowej „Medicusa”.

W konkursie literackim wzięło udział 7 autorów, którzy nadesłali 14 utworów: w kategorii poezja 5 autorów – 8 utworów, a w kategoria proza 3 autorów – 6 utworów. Wszystkie prace zakwalifikowano do konkursu. Nagrodę „Złote Pióro” w kategorii poezja za wiersz „Żabka” otrzymała Agata Ciurla. Nagrodę „Złote Pióro” w kategorii proza, za bajkę „Bocian z Los Angeles” oraz „Pola i leśne mrówki” odebrał Tomasz Mackiewicz. Autorzy odczytali swoje utwory zbierając gromkie brawa.

Na konkurs fotograficzny nadesłano 131 prac, w tym 8 cykli. Uczestnicy zaprezentowali prace w czterech kategoriach: człowiek, natura, architektura i medycyna. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego, jury poddało artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie nadesłane fotografie i wyłoniło zwycięzców którym przyznano następujące nagrody:

Grand Prix

Panu Jerzemu Ratajskiemu za fotografię „Architektura 2”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy

Pani Iwonie Leśniewskiej za zdjęcie „Ta jedyna”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród lekarzy

Pani Iwonie Leśniewskiej za zdjęcie „Wśród swoich”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Architektura” wśród lekarzy

Panu Dariuszowi Osiakowi za zdjęcie „Dom deszczu”,

Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Medycyna” wśród lekarzy

Panu Robertowi Dominowskiemu za zdjęcie „Zamknięcie”,

Nagrodę Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej

Pani Iwonie Leśniewskiej za fotografię „We dwoje raźniej”,

Nagrodę Dyrektora Lubelskiej Izby Lekarskiej

Panu Zbigniewowi Kuli za fotografię „Bielik i kruk”,

Nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Panu Jerzemu Ratajskiemu za zdjęcie „Człowiek 4”,

Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski

Panu Jerzemu Ratajskiemu za fotografię „Architektura 2”

Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego

Pani Iwonie Leśniewskiej za fotografię „We dwoje raźniej”,

Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Panu Dariuszowi Osiakowi za fotografię „Dom deszczu”,

Wyróżnienie w kategorii „Natura” wśród lekarzy

Pani Iwonie Leśniewskiej za fotografię „Mam pierwszeństwo”,

Wyróżnienie w kategorii „Architektura” wśród lekarzy

Panu Krzysztofowi Muskalskiemu za fotografię „Bałtycki wiatrak”,

Wyróżnienie w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy

Panu Krzysztofowi Muskalskiemu za fotografię „W cerkwi”,

We wszystkich kategoriach wśród studentów nie przyznano nagród.

zdjęcia Krzysztof Wałecki