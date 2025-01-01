Jedyne takie spotkanie z Mikołajem

Bawili się i dorośli i dzieci – 800 osób w tym ponad połowa to dzieci i wnuki lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przybyli 6 grudnia do hali Targów Lublin, gdzie na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji z tą oczywiście najważniejszą, którą było spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Zabawę już po raz drugi zorganizowała Lubelska Izba Lekarska. Przybyłych witali wiceprezesi ORL Monika Bojarska-Łoś i Dariusz Samborski.

W atmosferze radości i oczekiwania na przybycie Świętego, dzieci obejrzały m.in. pokaz iluzjonisty, bawiły się z animatorkami, uczestniczyły w warsztatach dekorowania pierników a także skarpety Mikołaja. Chętni mieli malowane buziaki, doczepiane kolorowe warkoczyki albo tworzyli z balonów zwierzaki i kwiatki. Była też strefa gier, dmuchańców i animacje z Elfem Pierniczkiem i Śnieżynką Oleną.

Były słodkości, balony i dla każdego dziecka prezenty.

aa