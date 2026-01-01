Lubelscy lekarze na India Live 2026

Zespół specjalistów z 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie podjął się skomplikowanego zabiegu, który był transmitowany w ramach konferencji w Indiach.

W Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie odbyła się transmisja zabiegu live w ramach największej konferencji w Indiach „India Live 2026”.

– Zespół pod kierownictwem prof. Grzegorza Sobieszka, wykonał zabieg complex pci u pacjenta ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz krytycznymi zmianami ostatniej drożnej tętnicy (gałęzi przedniej zstępującej z masywnymi zwapnieniami). Wykorzystano nowoczesne techniki modyfikacji zwapnień: litotrypsje IVL oraz litotrypsje kontaktowa – balon Lithix – informuje płk Bogusław Piątek, zastępca komendanta Szpitala Klinicznego ds. II Rejonu Zabezpieczenia Medycznego Wojsk, rzecznik prasowy 1.WSK w Lublinie. I dodaje, że ze względu na niską frakcje wyrzutową 30 proc., u pacjenta zastosowano pompę do wspomagania lewej komory serca Impella.

Placówka podkreśla, że pacjent został zdyskwalifikowany z operacji CABG, a także z rewaskularyzacji przezskórnej w innych ośrodkach hemodynamicznych ze względu na złożoność zabiegu.

Transmisję z Pracowni Hemodynamiki przeprowadzono 21 marca.

