W listopadzie profilaktyka po męsku

Listopad to czas corocznej kampanii społecznej Movember, której celem jest zwiększanie świadomości na temat zdrowia mężczyzn.

W województwie lubelskim ponad 12 tysięcy mężczyzn leczyło się w 2025 roku w związku z nowotworami prostaty, jąder lub prącia. Statystyki wskazują, że nawet co trzeci mężczyzna może w ciągu swojego życia zachorować na nowotwór układu moczowo-płciowego.

Jak w natłoku codziennych spraw pamiętać o profilaktyce? Z pomocą przychodzi portal akademia NFZ. Korzystanie z portalu jest proste, bezpłatne i nie wymaga logowania i podawania danych. Wystarczy zaznaczyć płeć i wiek. Każdy użytkownik otrzyma wskazówki jak, krok po kroku, zadbać o podstawową profilaktykę: jak wykonać samobadanie jąder i z jakich programów profilaktycznych warto skorzystać.

Każdy mężczyzna powyżej 20 roku życia może skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych, w ramach programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia „Moje Zdrowie”. Po 50 roku życia w pakiecie jest badanie PSA, które pozwala zbadać ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty na podstawie badania krwi. Żeby skorzystać z badań w programie Moje Zdrowie, trzeba wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta albo w swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zdjęcie – NFZ