Międzynarodowe warsztaty sercowe

Kardiolodzy interwencyjni ze Słowenii, Egiptu, Maroka, Bułgarii, Turcji, Ukrainy i Polski uczyli się nowych technik zabiegowych w czasie międzynarodowych warsztatów, które 7 października br odbyły się w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Tematem warsztatów było leczenia przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych CTO (chronic total occlusion). W trakcie szkolenia oprócz prezentacji przypadków i wykładów, przeprowadzono trzy zabiegi rekanalizacji CTO, które wykonali prof. Grzegorz Sobieszek, dr Umberto Barbero, dr Bartosz Zięba oraz dr Michał Dobrzyński.

To już kolejne międzynarodowe szkolenie w Klinice Kardiologii w tym roku po warsztatach dotyczących wspomagania lewej komory dla lekarzy z Ameryki Południowej. Warsztaty odbyły się we współpracy z firmą Ivascular, planowane są kolejne edycje.

