Jak mózg rozumie ciało?

Lubelscy lekarze biorą udział w międzynarodowym projekcie, który ma dać odpowiedź na pytania: jak mózg rozumie ciało i dlaczego w chorobach, takich jak stwardnienie rozsiane czy uszkodzenia rdzenia kręgowego pacjenci tracą poczucie własnego ciała?

– Pomimo ogromnych postępów w ostatnich latach, wiele aspektów funkcjonowania mózgu oraz jego dysfunkcji pozostaje wciąż nieznanych. Choroby mózgu i układu nerwowego obniżają jakość życia pacjentów i ich rodzin, a wraz ze starzeniem się społeczeństwa ich skala będzie narastać – z tego założenia wyszli autorzy trzyletniego, europejskiego projektu badawczego ERA-NET NEURON Cofund., w którego realizacji biorą udział naukowcy z Lublina.

– Nasza rola, poza kwestiami metodologicznymi i obliczeniowymi, będzie polegała także na tym, żeby znaleźć specyficzne funkcje mózgowe, specyficzne organizacje sieci spoczynkowej mózgu, które mogą mieć istotny związek z zakłóceniami poczucia cielesności u pacjentów – tłumaczy dr hab. n. med. Paweł Krukow, kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podczas badań, pacjenci w klinikach w Hamburgu oraz Veronie będą korzystać m.in. z gogli VR oraz specjalnie przygotowanych scenariuszy testowych, które pozwolą szczegółowo przeanalizować powiązania między mózgiem a ciałem.

– Nasza część badawcza dotyczy analizy spoczynkowej aktywności mózgu. Chodzi o to, żeby znaleźć mózgowe korelaty, w tym sieciowe zakłócenia w postrzeganiu własnego ciała u pacjentów z różnymi chorobami mózgu np. po udarze niedokrwiennym – dodaje dr hab. n. med. Paweł Krukow.

W konsorcjum badawczym uczestniczą także zespoły ze Szwajcarii, Niemiec, Turcji i Włoch. Naukowcy chcą zbadać, jak mózg rozumie i interpretuje sygnały płynące z ciała w przypadku chorób, takich jak stwardnienie rozsiane i uszkodzenia rdzenia kręgowego. W projekt, w którym uczestniczą lubelscy lekarze, zaangażowani są naukowcy z Politechniki Lubelskiej, którzy odpowiadają za opracowanie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz metod analizy sygnałów EEG.

(oprac. jkg)

Fot. Tomasz Maślona