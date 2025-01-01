Immunolodzy dostali Nobla

Szwedzki Instytut Karolinska przyznał tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny: Mary E. Brunkow, Fredowi Ramsdellowi i Shimonowi Sakaguchiemu. Doceniono ich odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej.

Mary E. Brunkow (1961), jest amerykańską badaczką związaną z Institute for Systems Biology w Seattle. Uczestniczyła w projektach dotyczących genomiki rodzinnej, biomarkerów sepsy, choroby z Lyme i tzw. naukowego wellnessu.

Fred Ramsdell (1960) amerykański immunolog, pełnił funkcje kierownicze w kilku firmach biotechnologicznych i był dyrektorem ds. badań w Parker Institute for Cancer Immunotherapy w San Francisco.

Shimon Sakaguchi (19501) japoński immunolog, profesor na Uniwersytecie w Osace i jednym z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie immunologii. Kierował instytutami badawczymi w Tokio i Kioto, a od 2011 r. pracuje w Osace.

Na czym polega wkład tegorocznych noblistów w rozwój medycyny. Badacze odkryli, że potężny układ odpornościowy organizmu musi być regulowany albo może zaatakować nasze własne organy. Brunkow, Ramsdell i Sakaguchi zostali nagrodzeni za przełomowe odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji odpornościowej, która zapobiega uszkodzeniu organizmu układu odpornościowego. Zidentyfikowali „ochroniarzy” układu odpornościowego, regulacyjne komórki T, które zapobiegają atakowaniu komórek odpornościowych na nasz własny organizm. Odkrycie to wpłynęło na rozwój leczenia raka i chorób autoimmunologicznych. Może również doprowadzić do udanych transplantacji.

Ogłoszenie 6 października laureatów w dziedzinie medycyny to początek ważnego, tak zwanego tygodnia Noblowskiego. We wtorek przyznana zostanie nagroda w dziedzinie fizyki, w środę – chemii, w czwartek – literatury, a w piątek poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

Ilustracja FB/Nobel Prize