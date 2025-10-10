Balonowo-koszykowa technologia

Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie rozszerzyli zakres wykonywanych zabiegów o ablację podłoża migotania przedsionków z wykorzystaniem nowego systemu Volt.

Pierwsze zabiegi z wykorzystaniem tego systemu wykonał 10 października zespół lekarzy pod kierownictwem dra hab. n. med. Andrzeja Głowniaka, do którego należał: dr n. med. Adam Tarkowski, lek. Aleksander Konopka, lek. Sebastian Salonik.

Zabiegi ablacji podłoża migotania przedsionków z wykorzystaniem nowego systemu Volt oparte są na stosowanej już w lubelskim ośrodku metodzie selektywnej elektroporacji.

Lubelscy kardiolodzy wykonali tego typu ablacje jako jeden z pierwszych zespołów w Polsce.

Zdjęcia Łukasz Głaczkowski