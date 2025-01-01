Większy Domowy Szpital

Pawilon nie tylko poprawi warunki pobytu pacjentów, ale też odciąży szpitalne oddziały zachowawcze. W Białej Podlaskiej powstał nowy budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej uroczyście otwarto nowy, jednokondygnacyjny budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który powstał w ramach Ośrodka „Domowy Szpital” przy ul. Spółdzielczej 5. Jak informuje dyrekcja placówki, 35 nowych łóżek oznacza możliwość przyjęcia około 160 pacjentów rocznie, co skróci kolejkę oczekujących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego aż o 60 proc. Aktualnie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest 95 miejsc. W nowym pawilonie są sale 2- i 3-osobowe oraz jednoosobowe pokoje o podwyższonym standardzie z aneksem kuchennym, częścią wypoczynkową i łazienką. W obiekcie znajdują się pokoje kąpielowe, zaplecze pielęgniarskie, socjalne i magazynowe. Całość inwestycji otwartej uroczyście 12 września to blisko 6 milionów złotych.

