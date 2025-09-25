Starość jest nieuchronna

Starzenie się społeczeństwa to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i polityki zdrowotnej. O tym jak zapewnić seniorom dobrą jakość życia i długowieczność, a jednocześnie uniknąć zagrożeń wynikających z nadmiernej medykalizacji dyskutowali eksperci podczas konferencji „Zdrowe starzenie. Współczesna medycyna – szansą czy zagrożeniem” zorganizowanej 18 i 19 września 2025 r. w Urszulinie.

– Żyjemy dużo dłużej, ale niestety udało nam się wydłużyć tylko starość. Nie udało nam się wydłużyć żadnego innego okresu w naszym życiu – mówił na otwarciu konferencji Krzysztof Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej, organizator wydarzenia. Szpital w Łęcznej już trzy lata temu uruchomił Centrum Opieki Senioralnej z oddziałami dedykowanymi osobom starszym.

Na parterze funkcjonuje oddział rehabilitacji, na wyższych kondygnacjach Oddział Geriatrii, Medycyna Paliatywna i ZOL. Każdy pacjent przyjmowany do oddziału geriatrii ma wykonywane testy oceniające funkcje ruchowe i poznawcze oraz badania laboratoryjne, które służą do całościowej oceny geriatrycznej, czyli kondycji pacjenta. Trwa to kilka dni. Pacjent opuszcza oddział z zaleceniami i korektą listy leków.

Swoją wiedzą w czasie konferencji dzielili się m.in. prof. Tomasz Targowski konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii; lek. Med. Magdalena Naja-Wiśniewska konsultant wojewódzka w dziedzinie geriatrii i dr n.med.Agata Kot – lekarz koordynująca Oddziałem Geriatrii i Medycyny Paliatywnej SPZOZ w Łęcznej a także konsultant wojewódzka w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Konferencja w Urszulinie była jednym z elementów projektu „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Fot. SPZOZ w Łęcznej