Pałac dla chorób plamki żółtej

W środę 10. września br. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem przebudowy Pałacu Chrzanowskich przy ul. Chmielnej, w którym wkrótce rozpocznie działalność Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej. Powstanie Centrum jest dowodem na ciągły i intensywny rozwój lubelskiej okulistyki.

W spotkaniu uczestniczył wice prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Grzegorz Pietras.

Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej prof. Robert Rejdak przedstawił genezę powstania Europejskiego Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej. Zostały też wręczone medale Prezydenta M. Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz 80-lecia USK Nr 1.

Na zakończenie przedstawiciele USK Nr 1, UM oraz władz lokalnych i goście udali się przed Pałac Chrzanowskich, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, poświęcenie oraz zwiedzanie odrestaurowanego obiektu.

Działalność Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki opierać się będzie na współpracy z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w Okulistyce w Lugano. Centrum oprócz rozwoju diagnostyki z wykorzystaniem technik telemedycznych ma zapewniać intensywne kształcenie lekarzy i szeroki dostęp do innowacyjnych terapii a infrastruktura i wyposażenie Centrum będzie spełniać światowe standardy, umożliwiając świadczenie usług na najwyższym poziomie.

aa