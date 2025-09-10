Po Tanwi w kajaku

W sobotę 30.08.25 odbył się VI Roztoczański Spływ Kajakowy Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Zgłosiło się 58 lekarzy wraz z rodzinami i prawie wszystkim udało się dotrzeć :)

Trasa spływu biegła rzeką Tanew z miejscowości Osuchy do mostu w miejscowości Kucły przez miejscowość Pisklaki.

To spokojny, różnorodny i bezpieczny odcinek rzeki z okolic miejscowości Osuchy do wiaty na Campingu Roztocze w Pisklakach gdzie kontynuowana była integracyjna część spotkania.

Mimo początkowych niepewnych prognoz rozpogodziło się i mogliśmy korzystać z pięknej słonecznej pogody. Myślę, że wszyscy uczestnicy uważają ten dzień za udany.

Tekst i zdjęcia: Henryk Korona