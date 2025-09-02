Pionierski zabieg – robot z podwójną konsolą

Operację w systemie da Vinci Xi z podwójną konsolą przeprowadzono w piątek 29 sierpnia 2025 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. To pierwsza w Polsce operacja wykonaną w tym systemie. Dla pacjentów onkologicznych, a także dla dydaktyki to przełom. Zabieg przeprowadzili dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński, prof. UM i dr. n. med. Marcin Kubiak.

Operację przeprowadzono u 80-letniej pacjentki chorej na raka jelita grubego. Lekarze wykonali przednią resekcję odbytnicy metodą robotową.

Robot da Vinci Xi został zakupiony przez USK 1 ze środków Krajowego Planu Odbudowy – za blisko 14 mln zł – dzięki temu USK 1 jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wykorzystuje wersję dual console (DC) – co umożliwia pracę dwóch operatorów. Obecnie tylko dwa inne centra w kraju posiadają takie rozwiązanie, jednak nigdzie nie zaproponowano dotąd standaryzowanego programu szkoleń. Dzięki zapleczu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie możliwe będzie wdrożenie projektu SIGMA (Surgical Innovation Guided Medical Advancements), obejmującego kompleksowe szkolenia w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej – od studentów medycyny, przez rezydentów, aż po doświadczonych specjalistów. – To umożliwi kształcenie chirurgów na najwyższym, światowym poziomie. System dwukonsolowy pozwala nie tylko operować, ale przede wszystkim szkolić przyszłe pokolenia chirurgów w sposób bezpieczny i nowoczesny- podkreślano na spotkaniu z dziennikarzami.

