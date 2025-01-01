Młodzi idą na staż

Od 8 września br w Lubelskiej Izbie Lekarskiej rozpoczęło się wydawanie dokumentów lekarzom i lekarzom dentystom, którzy po ukończeniu studiów udają się na staże podyplomowe – dla lekarzy staż trwa 13 miesięcy a dla dentystów 12 miesięcy. Staże rozpoczynają się 1 października.

W izbie młodzi lekarze i dentyści otrzymują dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, a także skierowanie do odbycia stażu podyplomowego wraz z kartą stażu podyplomowego i ankietą „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza (lekarza dentystę) stażystę”.

W lubelskiej izbie przygotowano dokumenty dla blisko 300 lekarzy i 56 dentystów.

Staż to praktyczny sprawdzian, w którym świeżo upieczeni medycy mogą wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną. Dla lekarzy program stażu obejmuje m.in. choroby wewnętrzne, pediatrię, chirurgię ogólną, intensywną terapię i medycynę ratunkową a także medycynę rodzinną. 10 tygodni stażu młodzi wykorzystują też na wybraną przez siebie praktykę z innej dziedziny medycyny. Młodzi dentyści mają w czasie stażu praktyki m.in. ze stomatologii zachowawczej, dziecięcej, z chirurgii, protetyki i ortodoncji.

