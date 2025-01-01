Kolejny Plener Fotograficzny Lekarzy za nami

W dniach 8-14 września 2025 odbył się XII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy zorganizowany przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej przy wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym roku zgromadził 20 lekarzy z całej Polski (niestety z powodów zdrowotnych czworo musiało w ostatniej chwili zrezygnować z przyjazdu). Zajęcia odbywały w gościnnych wnętrzach Domu Dziennikarza SDP w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Nad całością czuwał dr Dariusz Hankiewicz.

Całe dnie plenerowicze spędzali w Kazimierzu i jego otoczeniu. Wtorek był dniem, spotkania z parterem technologicznym firmą KDM Foto z Lublina. Po południu odbyło się spotkanie z mentorem – dr Jakubem Szymańskim członkiem ZPAF okręgu lubelskiego – zastąpił Ryszarda Karczmarskiego, który się rozchorował. Z Szymańskim uczestnicy spędzili wspaniały wieczór ucząc się sztuki reportażu. W środę plenerowicze spotkali się w Muzeum Mari i Jerzego Kuncewiczów , gdzie odbył się finisaż poplenerowej wystawy z 2024 roku. A poza tym było … fotografowanie. W piątek uczestnicy wybierali prace na wystawę poplenerową. A w sobotę na uroczystej kolacji w obecności Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Leszka Buka odbyło się wręczenie dyplomów uczestnictwa wszystkim plenerowiczom. A Pan Prezes zaprosił wszystkich na ….XIII OPFL w Kazimierzu Dolnym nad Wisła w 2026 roku. A ja zapraszam na wernisaż wystawy poplenerowej zakończonego pleneru , do Klubu Lekarza , w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „u lekarzy” 15 listopada 2025 na godzinę 12.00.

Dariusz Hankiewicz

Więcej w październikowym wydaniu Medicusa.