Dzień dla torakochirurgii

Ostatnia edycja cyklu szkoleń praktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z cyklu „Trauma Days”, która odbyła się 4 października br, była poświęcona wymagającej dziedzinie jaką jest torakochirurgia. To pierwsza w historii wydarzenia edycja dedykowana chirurgii klatki piersiowej, koncentrująca się na procedurach urazowych i ratunkowych, które odgrywają kluczową rolę w stanach zagrożenia życia.

W warsztatach torakochirurgicznych wzięli udział rezydenci chirurgii ogólnej z ośrodków w Zamościu, Puławach, Łęcznej oraz innych szpitali województwa lubelskiego.

„Trauma Days – Torakochirurgia” to intensywne szkolenie, podczas którego uczestnicy – w oparciu o realistyczne scenariusze kliniczne – doskonalili m.in. szybkie dostępy chirurgiczne, techniki kontroli krwawienia, odbarczenia i drenażu jamy opłucnej, postępowanie w urazach penetrujących oraz przygotowanie do torakotomii ratunkowej.

Wyjątkowym elementem wydarzenia były zajęcia praktyczne na preparatach ludzkich (cadaverach), zrealizowane dzięki uprzejmości Zakładu Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej Katedry Nauk Podstawowych UM w Lublinie. Takie ćwiczenia umożliwiają uczestnikom zdobycie realnych umiejętności zabiegowych w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, które w praktyce klinicznej decydują o powodzeniu leczenia i życiu pacjentów.

Część teoretyczną i praktyczną poprowadzili adiunkci Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Rybojad, dr n. med. Andrzej Jabłonka i dr n. med. i n. o zdr. Robert Chudzik.

W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie wykonywane są zarówno klasyczne, jak i małoinwazyjne oraz robotyczne operacje w systemie da Vinci, a jej zespół prowadzi całodobową działalność kliniczną, obejmującą również interwencje w stanach nagłych w ramach działającego Centrum Urazowego.

Oprac. aa

Zdjęcia Wioletta Mazur