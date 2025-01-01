Z Lublina do Triestu

Prestiżowy tytuł visiting professor Uniwersytetu w Trieście przyznano kierownikowi Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytety Klinicznego nr 1 w Lublinie profesorowi Robertowi Rejdakowi.

Już od stycznia 2026 roku prof. Rejdak będzie prowadził na uczelni w Treście zajęcia praktyczne dla studentów i młodych lekarzy specjalizujących się w okulistyce.

Uniwersytet w Trieście, który można porównać do Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest klasyczną uczelnią o szerokim profilu akademickim, słynie wysokiego poziomu nauczania i badań w dziedzinie okulistyki. – W tym roku tytuł visiting professor przyznano tam 20 naukowcom z różnych dziedzin, ja jestem jednym z dwóch wybranych przedstawicieli nauk medycznych – informuje prof. Rejdak.

Należy podkreślić, że Klinika Okulistyki z Triestu, którą kieruje prof. Daniele Tognetto od lat współpracuje z lubelskim ośrodkiem. – To zdecydowało o wytypowaniu mojej kandydatury w ogólnouczelnianym konkursie i bardzo się cieszę, że go wygrałam bo konkurencja była bardzo mocna – mówi prof. Rejdak, dla którego to drugie takie wyróżnienie we Włoszech. Wcześniej profesor pełnił funkcję profesora wizytującego w Palermo. Ponadto jest doktorem honoris causa uniwersytetów we Lwowie, Kijowie i Taszkencie.

