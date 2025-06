Lekarzu – zrozum otyłość

Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie zaprasza pracowników medycznych różnych specjalności na spotkanie edukacyjne pt. „Zrozumieć otyłość”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 czerwca, w godz. 12.30 – 13.30 w Auli A na V piętrze głównego budynku USK Nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8. Wstęp wolny

Inicjatywa jest elementem Programu Leczenia Nadwagi i Otyłości (PLNO), który od kilku lat z sukcesami jest realizowany w Klinicznym Oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Beatę Matyjaszek – Matuszek. – Leczenie choroby otyłościowej to nie to samo, co odchudzanie.

– Uważamy, że edukacja na temat choroby otyłościowej powinna być skierowana nie tylko do pacjentów, ale i do środowiska medycznego. Dlatego zapraszamy na to spotkanie. Udowodniono, że nieleczona otyłość prowadzi do rozwoju ponad 200 powikłań, do których należą m.in. choroby układu sercowo-naczyniowego jak udar mózgu czy zawał mięśnia serca, a także cukrzyca typu II lub stany przedcukrzycowe, metaboliczna stłuszczeniowa choroba wątroby, kamica żółciowa, bezdech senny, nietrzymanie moczu czy zmiany zwyrodnieniowe stawów, powikłania psychiczne, np. stany lękowe, depresja i psychozy oraz szereg nowotworów. To choroba przewlekła, z tendencją do nawracania, którą trzeba leczyć. Podczas naszego spotkania odpowiemy na pytanie, dokąd lekarz może skierować pacjenta z otyłością, by uzyskał on skuteczną pomoc polegającą nie tylko na ustaleniu nowej diety, ale dokładnej diagnostyce, wsparciu psychologicznemu, farmakoterapii i fizjoterapii – mówi prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek – Matuszek.