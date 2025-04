Seniorzy wielkanocnie

W radosnej i świątecznej atmosferze, w powielkanocny czwartek 24 kwietnia w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej spotkali się lekarze seniorzy na tradycyjnym „jajeczku”.

Było dzielenie się jajkiem i życzenia od wiceprezesa Grzegorza Pietrasa i przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Seniorów Elżbiety Kuszewskiej.

Były też upominki dla wszystkich uczestników spotkania: ekologiczne mydełka i słodycze.

– Takie spotkania dają nam okazję do wyjścia z domu i spotkania się z przyjaciółmi, co jest po prostu bezcenne – podkreślali lekarze, którzy licznie przybyli do LIL.

aa