Blisko 700 mln zł dla POZ

Imponujące środki unijne trafią do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, to blisko 700 mln zł na wsparcie POZ – ogłosił właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia i opublikował listę 1862 placówek podstawowej opieki zdrowotnej z całej Polski, które dostaną te środki na rozwój, a szczególnie na rozwój opieki koordynowanej.

Oznacza to, że placówki w Lublinie i innych miastach i wsiach całego województwa mogą otrzymać ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania.

Na początku lutego rozstrzygnięto I nabór wniosków dla POZ w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Pierwszy nabór wniosków NFZ uruchomił na początku sierpnia 2024 r. Wnioski można było składać do 23 września ubr.

– W naszym regionie w pierwszym naborze pozytywnie oceniliśmy 120 wniosków. Wnioski zostały złożone przez POZ z dużych miast np. Lublin, Puławy, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, itp. oraz małych np. Werbkowice, Podedwórze, Leśniowice, Dołhobyczów, Niedźwiada, Siennica Różana, Kąkolewnica, Łucka – informuje Małgorzata Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.

Konkurs był przeznaczony dla placówek POZ, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lub najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację projektu będą mieć kontrakt z NFZ.

Otrzymane środki unijne dla POZ można wydać na trzy kategorie kosztów: sprzęt medyczny (np. aparaty USG, holtery, sprzęt niezbędny do diagnostyki w domu pacjenta); sprzęt IT (m.in. oprogramowanie do realizacji opieki koordynowanej, komputery, serwery, centralki telefoniczne do obsługi połączeń od pacjentów) a także na prace budowlane związane np. z poprawą infrastruktury przychodni.

Co istotne dotacja z funduszy europejskich i budżetu państwa pokrywa 100% kosztów inwestycji. Oznacza to, że właściciele POZ nie muszą dokładać żadnych środków z własnej kieszeni.

Zakupiony sprzęt medyczny lub infrastruktura ma służyć pacjentom w ramach realizacji świadczeń POZ, które są udzielane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Już w drugiej połowie roku, najprawdopodobniej we wrześniu, ruszy drugi nabór wniosków. To szansa dla placówek, które nie dostały dotacji w pierwszym konkursie. Do dyspozycji w budżecie projektu pozostaje jeszcze ok. 500 mln zł.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie opieki koordynowanej w POZ oraz miejsc, gdzie nie było placówek podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. białych plam). Dzięki grantom nowe podmioty dołączą do opieki koordynowanej w POZ, zwiększy się też liczba miejsc udzielania świadczeń w obszarach, w których dotychczas dostęp do lekarza był utrudniony.

Natomiast placówki, które już realizują opiekę koordynowaną, rozszerzą ofertę dla pacjentów o nowe ścieżki. Aktualnie w opiece koordynowanej POZ takich ścieżek jest pięć: kardiologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna, diabetologiczna i nefrologiczna.

Wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości POZ.

