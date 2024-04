Kompleksowo otoczyć opieką

O kluczowych zagadnień z zakresu położnictwa i patologii ciąży, które biorą pod uwagę rodzice oczekujący na narodziny dziecka lub planujący wkrótce ciążę, informowali lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie na spotkaniu z dziennikarzami w środę 10 kwietnia br.

Konferencję poprowadziła prof. Anna Kwaśniewska – kierująca Kliniką Położnictwa Patologii Ciąży USK 1 w Lublinie a także lekarski z tej kliniki: dr hab. Adrianna Kondracka, dr hab. Aleksandra Stupak i dr Monika Wójtowicz –Marzec kierująca Oddziałem Neonatologii. W konferencji uczestniczył także prof. Mirosław Czuczwar – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK 1.

Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży jest ośrodkiem referencyjnym III stopnia (najwyższego) w dziedzinie opieki perinatalnej. Obejmuje oddziały szpitalne (łącznie 60 łóżek/stanowisk): Położnictwa, Patologii Ciąży, Noworodkowy, Bank Mleka Kobiecego, Pracownie: USG, Badań Prenatalnych oraz Badań Molekularnych, a także zaplecze ambulatoryjne (poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia diagnostyki perinatalnej) i izbę przyjęć położniczo-ginekologiczną. Klinika pozostaje wiodącym w województwie lubelskim ośrodkiem diagnostyki i terapii prenatalnej, a także diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego oraz małopłytkowości płodu. Oddział Patologii Ciąży oferuje pomoc pacjentkom w ciążach z poważnymi patologiami płodu, jak również powikłanych chorobami samej pacjentki – to opieka interdyscyplinarna na najwyższym poziomie. Neonatolodzy wyróżniają się unikalnymi w skali kraju kompetencjami w zakresie opieki kardiologicznej nad noworodkiem. Klinika jest jedynym w województwie ośrodkiem, i jednym z niewielu w Polsce, w którym wykonywane są zabiegi obrotu zewnętrznego, by zmienić nieprawidłowe położenie płodu. To także miejsce, gdzie stosowane są metody łagodzenia bólu porodowego (klinika jest jedynym ośrodkiem w województwie, w którym dostępne jest całodobowo znieczulenie zewnątrzoponowe porodu). (porody w znieczuleniu). Od niedawna ojcowie mogą też być obecni przy narodzinach swego dziecka przy zastosowaniu zabiegu cesarskiego cięcia.

