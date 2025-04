Trzeci raz w Żyrardowie

Wernisaż wystawy poplenerowej III Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy Żyrardów 2024, który zorganizowała OIL w Warszawie, odbył się w sobotę 5 kwietnia o godz. 12:00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4) w siedzibie Lubelskie Izbie Lekarskiej.

W wernisażu uczestniczył Prezes ORL Leszek Buk i Sekretarz ORL Jacek Szkutnik.

Żyrardów to niezwykle fotogeniczne miejsce. – Dziewiętnastowieczna osada fabryczna, która zachwyca swoją koncepcją urbanistyczną i architektoniczną. Jednorodna charakterystyczna zabudowa z nieotynkowanej cegły, wkomponowana w parki i ogrody ze swoimi detalami architektonicznymi i unikalnym klimatem, to idealne miejsce na plener fotograficzny. – Co udowadniają zdjęcia wykonane przez uczestników – podkreślała przewodnicząca Komisji ds. kultury ORL w Warszawie Bożena Hoffman-Golańska.

Podczas pleneru odbyły się także warsztaty poświęcone wykonywaniu portretów, które poprowadził Mirosław Stelmach. W lubelskiej galerii „U Lekarzy” można podziwiać zdjęcia z pleneru w Żyrardowie, z warsztatów portretowych oraz zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w konkursie fotograficznym w kategoriach „Pejzaż nocny” oraz „Abstrakcja”.

W czasie sobotniego wernisażu szklaną statuetkę odebrał za zajęcie II miejsca w kategorii „Pejzaż nocny” Jerzy Ratajski; a wyróżnienia otrzymali Dariusz Hankiewicz i Krzysztof Wałecki.

Wystawa będzie czynna do 9 maja br.

