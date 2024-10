Nobel za mikroRNA

Tegoroczna Nagroda Nobla uhonoruje dwóch naukowców za odkrycie mikroRNA i jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów. Wyróżnienie w dziedzinie medycyny przyznano Victorowi Ambrosowi i Gary’emu Ruvkunowi.

Jak czytamy w komunikacie Komitetu Noblowskiego, tegoroczni laureaci z dziedziny medycyny: Victor Ambros, amerykański biolog rozwojowy i Gary Ruvkun amerykański biolog molekularny byli zainteresowani tym, jak rozwijają się różne rodzaje komórek.

Odkryli mikroRNA, nową klasę małych cząsteczek RNA, które odgrywają kluczową rolę w regulacji genów. Ich przełomowe odkrycie ujawniło zupełnie nową zasadę regulacji genów, która okazała się być niezbędna dla organizmów wielokomórkowych, w tym dla ludzi. Wiadomo już, że ludzki genom koduje ponad tysiąc mikroRNA. Ich zaskakujące odkrycie ujawniło zupełnie nowy wymiar regulacji genów. MikroRNA okazują się być zasadniczo ważne dla rozwoju i funkcjonowania organizmów.

7 października rozpoczął się w Sztokholmie tydzień, podczas którego codziennie poznamy tegorocznych noblistów w kolejnych sześciu dziedzinach. Fizjologia lub medycyna była pierwszą. Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii nagroda pieniężna dla laureata, wynosząca 11 mln koron szwedzkich (równowartość ok. 4,2 mln zł).

(oprac. jkg)

Ilustracja Fb Nobel Prize