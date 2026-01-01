Chirurg szkoli chirurga w szpitalu w Chełmie

Specjalistyczne szkolenie z zakresu endoprotezoplastyki jednoprzedziałowej stawu kolanowego przeprowadzono w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym z Chirurgią Kręgosłupa Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

To nowoczesna edukacja „surgeon-to-surgeon” (chirurg dla chirurga) jest formą specjalistycznego szkolenia medycznego lub konsultacji, w której doświadczony specjalista przekazuje wiedzę i techniki operacyjne innym chirurgom. Ma ono charakter praktyczny, co pozwala uczestnikom na zdobycie doświadczeń oraz umiejętności operacyjnych pod okiem uznanego eksperta. W tym przypadku był nim dr. hab. n. med. Łukasz Łapaj, Kierownik Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

– Wiedza zdobyta z „pierwszej ręki” od uznanych specjalistów jest nieoceniona przy wprowadzaniu zaawansowanych metod leczenia. Tego rodzaju praktyka edukacyjna bezpośrednio przekłada się na podniesienie bezpieczeństwa i jakości operacji wykonywanych w naszej placówce – podkreśla Agnieszka Kruk, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Władze szpitala zapowiadają kontynuację działań edukacyjnych i dalsze inwestycje w rozwój kompetencji personelu medycznego.

aa