Wzbudzić czujność onkologiczną

Różowa wstążka to międzynarodowy symbol walki z rakiem piersi. Szacuje się, że około tysiąca osób wzięło udział w Marszu Różowej Wstążki, który w czwartek 19 września przeszedł w centrum Lublina. – Idziemy aby zwiększyć świadomość, że taka choroba istnieje i że możemy ją leczyć – mówili o wydarzeniu lekarze, którzy od wielu lat zachęcają do badań.

W wydarzeniu uczestniczył Grzegorz Pietras wiceprezes Okręgowej Rady Lekarzy.

Główną ideą Marszu Różowej Wstążki, jest przekazywanie wiedzy o raku piersi, solidaryzowanie się z chorymi na ten rodzaj nowotworu i zachęcanie kobiet do wykonywania regularnych badań mammograficznych.

– Choroby onkologiczne są prawie w 100 procentach uleczalne pod warunkiem, że są wcześnie wykryte. Najważniejsze, żeby się badać, robić USG, mammografię i jeśli ktoś ma możliwość robić rezonans piersi. Najczęściej są to badania, które trzeba zrobić raz na dwa lata. Warto również obserwować swój organizm, ponieważ czasami nie lekarz, a pacjentka jest pierwszą osobą, która wyczuła coś, co jest inne. To może być zaciągnięcie skóry, jakieś wybrzuszenie na skórze lub gdy ręką czy palcem wyczuwa się coś nowego. To nie zawsze jest nowotwór, ale zawsze trzeba pójść i to sprawdzić – podkreślał prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski, kierownik I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii USK nr 1 w Lublinie, jeden z uczestników panelu ekspertów towarzyszącego wydarzeniu.

– Od wielu lat zachęcamy do badań – informował prof. Andrzej Kurylcio z USK nr 1 w Lublinie. – Nigdy za wiele. Chociażby dlatego, żeby wzbudzić czujność onkologiczną, żeby zwiększyć świadomość, że taka choroba istnieje i że możemy ją leczyć. Mamy twarde dane pochodzące z Krajowego Rejestru Nowotworów. One dotyczą 2021 roku, gdzie mieliśmy ponad 21 tysięcy nowych zachorowań. Mamy 2024 i stanowczo przekroczyliśmy 22 tysiące. To nowe zachorowania – dodał kolejny uczestnik spotkania.

Czwartkowe wydarzenie było zapowiedzią „różowego października”, miesiąca świadomości raka piersi.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska