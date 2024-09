Ministerialna dotacja dla medycyny doświadczalnej

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dostał fundusze na utrzymanie stanowiska aparatury badawczej – systemu MRI 7T.

Zasadniczym celem działalności OMD jest umożliwienie prowadzenia pionierskich badań interdyscyplinarnych in vitro oraz in vivo dla: wewnętrznych jednostek UM w Lublinie, zewnętrznych instytucji naukowo-badawczych, podmiotów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego czy rolnego czy przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i zagranicznym.

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstał w 2015 roku i jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce jednostek o charakterze eksperymentalno-hodowlanym. Jak informuje uczelnia, placówka otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację ponad 1 500 000 zł na utrzymanie stanowiska aparatury badawczej – systemu MRI 7T.

– Aparat MRI (z ang. magnetic resonance imaging) o indukcji pola 7T (firmy Bruker PharmaScan 70/16 US) znajdujący się w OMD UM w Lublinie jest jednym z niewielu tego typu urządzeń w Polsce i jedynym na ścianie wschodniej. W podstawowej konfiguracji jest przeznaczony do badań przeżyciowych małych zwierząt, głównie szczurów i myszy. Jest wyposażony w dedykowane cewki firmy Bruker umożliwiające wykonywanie badań w obrębie mózgowia (cewki powierzchniowe typu loop i surface) oraz badań serca i narządów jamy brzusznej (cewki objętościowe) – wylicza dr hab. n. med. Tomasz Trombik, kierownik OMD UM w Lublinie. – Pieniądze te pozwolą nam sfinansować bardzo kosztowną umowę serwisową (ok. 400 000 zł rocznie) oraz dodatkowe koszty, takie jak np. energia elektryczna, odciążając tym samym budżet uczelni – wyjaśnia.

