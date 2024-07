Piknik integracyjny w Dworku Jolanta

W upalną niedzielę 7 lipca w Dworku Jolanta w Czosnówce odbyło się II spotkanie integracyjno – rekreacyjne lekarzy i lekarzy dentystów organizowane przez Bialską Delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej pod patronatem i finansowane przez Komisję Rekreacji i Sportu LIL.

Przy pięknej słonecznej pogodzie w uroczym otoczeniu przyrody mogliśmy spotkać się i porozmawiać z koleżankami i kolegami, z którymi na co dzień, pochłonięci pracą, nie mamy czasu na zwykłe „ pogaduchy”. Czas mijał szybko w sympatycznej atmosferze, ale wieczorna burza skłoniła nas do powrotu do domów.

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania i już w planach delegatury zapisuję konieczność takiej integracji w przyszłym roku.

Przewodniczący Bialskiej Delegatury LIL

Andrzej Barszczewski

(Zdjęcia doktor Krzysztof Wałecki)