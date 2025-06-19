Patron medyków – św. Łukasz

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zaprasza na diecezjalne obchody Patronalnego Święta Pracowników Ochrony Zdrowia w czwartek 16 października 2025 r. w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie.

W programie modlitwa różańcowa o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika.

Tegorocznym obchodom święta towarzyszy hasło Roku Jubileuszowego: „Pielgrzymi nadziei”

Ks. Paweł Jędrzejewski