Patron medyków – św. Łukasz
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zaprasza na diecezjalne obchody Patronalnego Święta Pracowników Ochrony Zdrowia w czwartek 16 października 2025 r. w Kościele Rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie.
W programie modlitwa różańcowa o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Budzika.
Tegorocznym obchodom święta towarzyszy hasło Roku Jubileuszowego: „Pielgrzymi nadziei”
Ks. Paweł Jędrzejewski