Mleko które karmi i leczy

Z okazji Światowego Dnia Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego, który obchodzimy 19. maja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 kilka dni wcześniej odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia i działalność tego jedynego w województwie lubelskim Bank Mleka Kobiecego.

Bank działa od 5 lat i w czasie swej działalności znacząco przyczynił się do wsparcia noworodków (w większości wcześniaków) w regionie. Od początku swojego istnienia pomógł 564 wcześniakom z województwa lubelskiego, co było możliwe dzięki hojności 45 dawczyń, które przekazały łącznie 240 litrów mleka – to pozwoliło na przygotowanie 3622 porcji. W tym okresie Bank Mleka współpracował z ośmioma szpitalami w regionie oraz wziął udział w cyklu szkoleń organizowanych przez UNICEF. Program ten miał na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia matek w sytuacjach kryzysowych, między innymi w formie porad laktacyjnych, psychologicznych oraz neurologopedycznych.

Podczas spotkania uhonorowano dawczynie współpracujące z Bankiem Mleka Kobiecego USK 1, które zostały zaproszone do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia.

aa