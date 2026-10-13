Nowe możliwości leczenia ostrej zatorowości płucnej w USK Nr 4. Działa zespół PERT

USK Nr 4 w Lublinie rozszerzył możliwości leczenia pacjentów z ostrą zatorowością płucną. W szpitalu wykonano pierwsze zabiegi z wykorzystaniem nowo zakupionego systemu do mechanicznego usuwania skrzeplin z tętnic płucnych. Za kwalifikację chorych i dobór optymalnej metody terapii odpowiada działający w placówce multidyscyplinarny zespół PERT.

Zatorowość płucna jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jej przebieg może być bardzo różny – u części pacjentów wystarczające jest leczenie przeciwkrzepliwe, natomiast w ciężkich przypadkach konieczne może być leczenie reperfuzyjne, którego celem jest przywrócenie przepływu krwi przez tętnice płucne. W zależności od sytuacji klinicznej może ono obejmować trombolizę, leczenie przezcewnikowe lub chirurgiczne usunięcie skrzeplin.

W USK Nr 4 od lutego 2026 r. działa LU-PERT (Pulmonary Embolism Response Team) – zespół specjalistów zajmujących się pacjentami z ostrą zatorowością płucną. Tworzą go lekarze kardiologii inwazyjnej, intensywnej opieki kardiologicznej i kardiochirurdzy, a w razie potrzeby do diagnostyki i leczenia włączani są również radiolodzy zabiegowi, pulmonolodzy, anestezjolodzy oraz specjaliści innych dziedzin. Zespół działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Rolą PERT jest szybka, wielodyscyplinarna ocena chorego i ustalenie najwłaściwszej ścieżki leczenia. Ma to szczególne znaczenie w ciężkich przypadkach, gdy konieczne jest szybkie rozstrzygnięcie, czy pacjent powinien otrzymać leczenie farmakologiczne, trombolityczne, przezcewnikowe czy chirurgiczne. Zespół zajmuje się również dalszą opieką po ostrej fazie choroby, w tym oceną powrotu do sprawności i diagnostyką przewlekłych następstw zatorowości.

Nowe wyposażenie pozwala wykonywać przezcewnikową trombektomię aspiracyjną, czyli mechaniczne usunięcie skrzepliny z naczyń płucnych. System Penumbra Lightning Flash 2.0 wykorzystuje komputerowo wspomaganą technologię trombektomii aspiracyjnej. Dzięki analizie parametrów ciśnienia i przepływu urządzenie może odróżniać skrzeplinę od przepływającej krwi, co ma ograniczać jej utratę podczas zabiegu. Procedura wykonywana jest przez dostęp naczyniowy, bez konieczności otwierania klatki piersiowej.

Z nowego systemu skorzystało dotychczas trzech pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Wszyscy od początku pozostawali pod opieką zespołu LU-PERT. Zakup aparatury został sfinansowany w ramach projektu dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozwój programu leczenia zatorowości płucnej w USK Nr 4 oznacza możliwość wykorzystania różnych metod terapii i dopasowania ich do sytuacji konkretnego pacjenta. W przypadku ostrej zatorowości, szczególnie u chorych niestabilnych lub z przeciwwskazaniami do trombolizy, możliwość szybkiego zastosowania leczenia przezcewnikowego może stanowić istotne uzupełnienie dostępnego postępowania.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Fot. Archiwum prywatne lek. Bartosza Kijewskiego