Rola pracowników ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy domowej – zaproszenie na szkolenie

Jak rozpoznawać przemoc domową, rozmawiać o niej z pacjentem i prawidłowo reagować w sytuacji jej podejrzenia? Tego będą dotyczyć zagadnienia poruszane podczas bezpłatnego szkolenia „Rola pracowników ochrony zdrowia w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”, które odbędzie się 2 października 2026 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.

Szkolenie jest organizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom we współpracy z samorządem województwa lubelskiego. Jego celem jest praktyczne przygotowanie przedstawicieli ochrony zdrowia do rozpoznawania przemocy domowej oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”, również w sytuacjach dotyczących krzywdzenia dzieci. Jak wskazano w materiałach organizatora, przepisy nakładają na przedstawicieli ochrony zdrowia obowiązki związane z wszczynaniem procedury oraz dokumentowaniem podejrzenia przemocy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozpoznawać symptomy przemocy domowej i jak rozmawiać z pacjentami o przemocy. Omówione zostaną także prawne i interwencyjne zadania pracowników ochrony zdrowia oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia przemocy. Część seminaryjno-warsztatowa będzie poświęcona praktycznemu zastosowaniu procedury „Niebieskie Karty”.

W szkoleniu mogą uczestniczyć lekarze, lekarze dentyści, rehabilitanci, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne, a także studenci medycyny V i VI roku. Udział jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 2 października 2026 r. w godz. 9.00–15.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie. Program obejmuje dwa wykłady oraz zajęcia seminaryjno-warsztatowe.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się poprzez formularz dołączony do materiałów szkoleniowych. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów pod numerami 502 394 544 oraz 512 893 811.

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